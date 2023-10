Her ankommer stortingsrepresentantene

Torsdag kveld er det duket for Slottets tradisjonsrike storstingsmiddag.. Siden kong Harald fremdeles er sykemeldt etter å ha fått covid, er det kronprinsregent Haakon som har tatt rollen som vert.. Det er første gang kong Harald går glipp av den begivenheten.. Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) har selv sydd kjolen hun skal bruke under middagen, skriver TV 2..

Kongen gjorde også et poeng ut av at kronprinsparet fylte 50 i år, og alderdommen har sine fordeler. Kronprins Haakon så seg nødt til å gå ut av manus for å kommentere.. - Her var det et par ting å ta tak i. Det siste her med redusert hårmanke, det skjønner jeg ikke helt hva han mener med, sa kronprinsen til latter fra salen.. Kongen bemerket også en annen «fordel» ved å dra på årene..

