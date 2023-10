Henlegger straffesak etter dødsulykke: – De pårørende håpet på svar

Les mer:

Datasenter er en katastrofe for arbeidsplassene i RogalandDEBATT: Det siste tiåret har det vært en storstilt fornying og utbygging av vannkraftverk og strømnettet både her i Rogaland og i resten av landet.

«Helge Ingstad»-forliset: Vaktsjefen skjønte ikke det var en båt, selv etter kollisjonenVaktsjefen trodde også etter ulykka at fregatten hadde kollidert med noe som lå i ro. Statsadvokaten mener han hadde flere muligheter til å unngå sammenstøtet.

– Tragisk at helsepersonell forlater sykehuseneLederen i Rogaland legeforening etterlyser flere grep fra både politikere og sykehusledelsen for å hindre at ansatte forsvinner fra Stavanger universitetssjukehus (SUS).

Ber riksadvokaten gripe innPolitiet henla anmeldelsene om kvinnemishandling. Sør-Rogaland tingrett fastslår at henleggelsene står i klart motstrid med føringer fra Stortinget og Riksadvokatens prioriteringer.

Må fjerna kaianlegg i skjergardenStatsforvaltaren i Rogaland seier nei til at Fitjar kommune kan gje dispensasjon til å la eit kaianlegg i kommunen stå. Avgjerda er teken etter synfaring. Dermed må eit kaianlegg vekk, skriv dei i eit brev til Fitjar kommune.

Adelina Ibishi mistet faren: «Sorgen er bunnløs»Programlederens pappa har gått bort etter etter kreftsykdom.