Helsemyndighetene i Gaza: - Over 8000 drept

I fjor var det business as usual. Nå er det status quo. Nylig møttes statsadvokaten og politiet for å snakke om Lørenskog-saken. Der fikk de..- Situasjonen i Gaza blir mer og mer desperat for hver time som går. Jeg er skuffet over at Israel har intensivert sine militære operasjoner i stedet for å innføre en humanitær våpenhvile, sier han under et møte i den nepalske hovedstaden Katmandu, ifølge Al Jazeera.

- Antallet sivile som har blitt drept eller skadd er helt uakseptabelt. Verden er vitne til at en humanitær katastrofe utspiller seg foran øynene våre.Møtet skjer på anmodning fra De forente arabiske emirater.

Resolusjoner fra USA og Russland om å stanse volden i Gaza har tidligere blitt avvist av Sikkerhetsrådet. Rådet har i løpet av de siste par ukene gjort fire mislykkede forsøk på å enes om en Gaza-resolusjon.

Fredag vedtok FNs hovedforsamling med støtte fra 120 land en ikke-bindende resolusjon som tar til orde for en umiddelbar humanitær våpenhvile på Gazastripen. USA var blant landene som stemte imot, mens Norge stemte for. 45 land avsto fra å stemme. Dette gjaldt blant annet Sverige, Danmark, Finland og flere andre europeiske land.Oslo politidistrikt opplyser søndag morgen at en person er fraktet til sykehus med skuddskader etter en hendelse i natt. Vedkommende er utenfor livsfare.- Det er en mistenkt i saken. Politiet har jobbet, og jobber videre med taktiske og tekniske etterforskningsskritt, sier operasjonsleder Vidar Pedersen.

Krimleder ved Krimvakta i Oslo, Mona Nordby, sier til Dagbladet at ingen er pågrepet i forbindelse med saken. Hun opplyser imidlertid at politiet har kjenskap til personen som er mistenkt.Hun ønsker ikke å svare på om hendelsen har skjedd utendørs eller på en privat adresse, men sier at det ikke er noe som per nå tyder på at gjerningspersonen er farlig for andre. headtopics.com

