Helsefagarbeider sparer 100.000 kroner i året

- Jeg jobbet ekstra, fikk sommerbonus, lønn og feriepenger utbetalt samtidig sommeren 2022. Det ble i underkant av 100 000 kroner og noe skjedde med meg da jeg så det samlede beløpet. Jeg kjente på den tryggheten og mestringsfølelsen en romslig økonomi ga meg, sier Charina Olsen.. - Jeg skjønte at jeg, som helsefagarbeider, kunne klare å spare enda mer ved å endre vaner.

- Da er det så mye lettere å la de fine støvlettene eller jakken på salg få lov å bli hengende, og fortsette å bruke den gamle jakken ett år til. Når du har en drøm, vet du også hva du sparer til. Det er ingen vits å spare for å spare. Pengene på konto skal også ha et formål. Det er overskuddet ditt..

