Helsedirektoratet tilbyr fire nye apper mot psykiske plager

Over tid har det vært en økning blant barn og unge som sier de har psykiske helseplager, og regjeringen håper at gode helseapper kan forebygge at plager forverrer seg. For å bli publisert her må appene gjennom en streng vurdering av sikkerhets- og personvernhensyn, kvalitet, innhold og brukervennlighet. Hensikten er at brukerne og helsepersonell skal være trygge på at katalogen kun inneholder apper som er trygge og egnet for formålet.

– Vi opplever alle motgang, tap og utfordringer i ungdomsåra og som voksne. For noen blir plagene mer alvorlige. Disse appene pakker inn kunnskap og nyttige triks på en engasjerende måte. Mange som har prøvd disse opplever at plagene blir mindre og at de føler seg bedre rustet til å tåle motgang, sier Kjerkol i meldingen.

Vårt mål er at barn og unges selvrapporterte helseplager skal reduseres med 25 prosent. Hvis flere kan lære om og trene på å mestre vanskelige tanker og følelser, kan vi trolig forebygge at plager utvikler seg til noe mer alvorlig,Tankevirus (fra 16 år) er en app basert på kognitiv psykologi med daglige videoer og tips som bidrar til mestring og normalisering.

UngSpotlight (fra 13 år) er et digitalt treningsprogram med mestringsteknikker for unge som opplever frykt eller ubehag når de snakker foran fremmende, forsamlinger eller klassen. Programmet ble testet i 2022 og hadde nærmere 10.000 nedlastninger i pilotperioden. Programmet er testet gjennom en randomisert, kontrollert studie (RCT) og har bevist effekt på presentasjonsangst.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

KLASSEKAMPEN: Kraftig kraftsjokk for regjeringenRegjeringen klaget til EU om populisme og nasjonalisme i norsk kraftdebatt. Nå har Fellesforbundet vedtatt nei til Acer og EUs energiunion.

Kilde: Klassekampen | Les mer ⮕

TEKNISK: Kritikk av Equinors oljeleting – regjeringen svarer med forventningerEquinors største eier svarer ikke på om de synes nye oljeutbygginger er i tråd med klimamålene i Parisavtalen, men forventer at selskapet følger opp statens forventninger.

Kilde: Teknisk | Les mer ⮕

TEKNISK: Sterke reaksjoner på at regjeringen overlater hydrogenstrategi til EU-konkurranseOlje- og energiministeren vil ikke innføre differansekontrakter som skal gjøre hydrogen konkurransedyktig på pris. Norske selskaper må konkurrere om EU-midler. Regjeringen har ingen plan B.

Kilde: Teknisk | Les mer ⮕

TV 2 NYHETENE: Listhaug ut mot regjeringen: - Det som må til er at Hamas overgir segFrp-lederen er kritisk til at Norge støttet FN-resolusjonen om våpenhvile på Gazastripen. - Israel har en rett til å forsvare seg, sier Listhaug.

Kilde: TV 2 Nyhetene | Les mer ⮕

DAGSAVISEN: Regjeringen ga feil informasjon til Stortinget om privatskole-kuttI forslaget til statsbudsjettet står det at privatskoler var blitt informert om grunnlaget for det kommende kuttet. Det hadde ikke skjedd.

Kilde: Dagsavisen | Les mer ⮕

DAGBLADET: Jens Stoltenberg: Ber regjeringen ta våpen-grepNatos generalsekretær Jens Stoltenberg ber myndighetene i Natos medlemsland ta en mer aktiv rolle for å øke våpenproduksjonen.

Kilde: dagbladet | Les mer ⮕