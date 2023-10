«Helge Ingstad»-forliset: Vaktsjefen skjønte ikke det var en båt, selv etter kollisjonen

Den nå 34 år gamle mannen var vaktsjef på Sjøforsvarets fregatt KNM «Helge Ingstad» under kollisjonen med tankskipet «Sola TS».

I dag gjorde han seg ferdig med sin forklaring, etter et utall spørsmål fra fagdommere og statsadvokat.Han skulle egentlig ikke startet vakta si før klokka 04.00 den 8. november 2018. Men siden han våkna litt tidligere, gikk han opp på broa og tok vaktoverlevering med avtroppende vaktsjef litt før.

– Men det er klart at det er jeg som er ansvarlig for navigasjonen på broa også i opplæringsøyemed, sa han i retten. En av meddommerne spør om han trodde at han ville kollidere med land eller objektet dersom han dreide mot styrbord.Losen: – Er det du som kjem her?Vaktsjefen: – Nei, då går vi for nærme e....blokkene/båkene.Vaktsjefen: – Eg...eit par grader styrbord over så fort vi har passert e...., passert e..... plattformen vi har om styrbord. headtopics.com

– Jeg oppfatter ikke det som så spisst som det du framstiller nå. Når jeg leser det her, ser det sånn ut, ja, men det var ikke slik vi oppfattet det om bord. Vi visste ikke hvem avsenderen på VHF var. Jeg tror vi hadde åtte oppkall på 12 sekunder, svarer vaktsjefen.

Vaktsjefen svarte bekreftende på dette, men fastholdt at bildet så ikke slik ut denne aktuelle kvelden. – Han har forklart at han handlet etter beste evne, men trodde ikke at det var en kollisjon med et fartøyKapteinen på tankskipet forsøkte også å varsle med en blinkende lyskaster – en såkalt aldis-lampe. Dette var det ingen på fregatten som så, på grunn av dekksbelysningen på tankskipet. headtopics.com

