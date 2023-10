Helene Spilling raser mot «Skal vi danse»-demonstranter:

HOPPENDE GLAD: Så glad var Alexandra Joner da det ble kjent at hun gikk videre til semifinalen. Harlem Alexander røk ut av konkurransen i kveld.Oppdatert for mindre enn 2 timer siden– Alle fikk hakeslepp. Dette har ikke skjedd i « Skal vi danse» før, sier Helene Spilling (27), Harlem Alexanders dansepartner.

– Jeg synes det er bedritent gjort, for det er faktisk mye som kan gå galt, både for oss dansere og de som har kamera. Man kan snuble og skade seg. Dette kunne gått til helvete, sier hun og gjentar:Det var altså Harlem Alexander og Helene Spilling som måtte forlate konkurransen etter kvartfinalen.– Dette må ha vært spennende å se på TV. Nå gleder jeg meg til å komme hjem og se det selv, sier Alexander.

Etter at alle fire parene hadde danset både solo og gruppedans, ledet Ulrikke Brandstorp og hennes proffpartner Tarjei Svalastog med 57 sammenlagte poeng.Joner og partner Ole Thomas Hansen (24) innledet konkurransen med å danse moderne til Olivia Rodrigos «Vampire». headtopics.com

– Du danset med hud og hår. Du kastet deg i det med alt du hadde. For meg er viktigste, understreket Merethe Lingjærde.Sammenlagt poengsum etter gruppedans ble 52 poeng. – Jeg vil se nyanseforskjeller når musikken bryter. Det blir noe monotont og dessverre, til tider litt kjedelig, mente han og kritiserte mangel på taktskifte.Dommer Merethe Lingjærde skrøt over partnerskapet, men mente dansen burde vært mer skummel.

– Jeg minner om at vi nærmer oss en semifinale. Den lille nerven lå i uttrykket ditt, men ikke i dansen, sa hun.– En nydelig koreografi, men det kommer et lite men. Jeg savner at koreografi og trinn blir omsatt til mer dans, følelser, innlevelser. Det ble mye trinn som ikke ble levd inn i musikken så godt som jeg håpet.Sammenlagt poengsum etter gruppedans ble 47 poeng. headtopics.com

Helene Spilling med stikk til Morten Hegseth under Skal vi danseIrettesatte dommeren. Les mer ⮕

Halloween-show og kvartfinale i «Skal vi danse»Konkurransen tilspisser seg. Fire par kjemper om å sikre seg plass i neste ukes semifinale. Les mer ⮕

«Skal vi danse»: Dommerne totalt uenige etter dansGATEWAY STUDIOS, FORNEBU (TV 2): Kvartfinalen av «Skal vi danse» byr på skrekk og gru. Les mer ⮕

Proffdanseren med stikk mot «Skal vi danse»-dommeren på direkten:Måtte irettesette dommeren etter dansen. Les mer ⮕

Demonstranter stormet Skal vi danseSiste nytt fra Dagbladet: Demonstranter fra Stopp Oljeletinga tok seg inn på parketten under lørdagens Skal vi danse-sending. Anne (25, student) og Frida (29, sykepleier) svin... Les mer ⮕

Oljedemonstranter stormet scenen i «Skal vi danse»Konkurransen tilspisser seg under Halloween-kveld og kvartfinale. Fire par kjemper om å sikre seg plass i neste ukes semifinale. Midt i en gruppedans dukket oljedemonstranter opp. Les mer ⮕