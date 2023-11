Helene Hima deler gladnyhet: - Forelsket

Til tross for at hun ikke fant kjærligheten med en av årets ungkarer, fant hun imidlertid kjærligheten i Norge. Da God kveld Norge tar kontakt med realitydeltakeren, kan hun nemlig avsløre at kjærlighetslivet går bra om dagen.Videre forteller Hima at hun møtte den nye flammen på datingappen Tinder.Ifølge henne selv har de møttes i omtrent fire måneder, og har i dag et «avstandsforhold».– At han gir meg bekreftelse og har samme kjærlighetsspråk som meg – og at han prater svensk , svarer hun.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

DAGBLADET: Kjendisstudio - Helene Hima med gladnyhetSiste nytt fra Dagbladet: Den tidligere «Ex on the beach»-deltakeren traff kanskje ikke den store kjærligheten på «Ungkaren», men nå kan realitydeltakeren avsløre at hun er er ...

Kilde: dagbladet | Les mer ⮕

TV 2 NYHETENE: «Ungkaren»: Måtte oppsøke psykolog etter TV-deltakelseHelene Hima forteller om en tøff tid da hun var med i «Ungkaren».

Kilde: TV 2 Nyhetene | Les mer ⮕

DAGBLADET: Helene Spilling og Martin Ødegaard: Gjenforent etter sjokkexitenStjerneparet tilbringer tid sammen etter lørdagens sjokk.

Kilde: dagbladet | Les mer ⮕

TV 2 NYHETENE: Martin Ødegaard og Helene Spilling: Sammen igjen etter «Skal vi danse»-exitenParet er gjenforent i London etter at Helene Spilling måtte forlate «Skal vi danse» lørdag.

Kilde: TV 2 Nyhetene | Les mer ⮕

DAGBLADET: Skilte seg - fant ny kone«GRENSELØST FORELSKET DANMARK»: Etter en ferie til Thailand sammen med kona ender Tony opp med å skille seg og starte et nytt liv sammen med en annen. Nå tar de forholdet et steg videre. Video: Discovery +

Kilde: dagbladet | Les mer ⮕

DAGBLADET: Julie og Camilla Lorentzen Deler bilde fra hjemmefødselJulie og Camilla Lorentzen deler gladnyhet med følgerne sine.

Kilde: dagbladet | Les mer ⮕