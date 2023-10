Heldt kreften hemmeleg på jobbintervju

. Ho, som berre var 28 år gammal.– Eg hadde ikkje hormon eller egg eller nokon ting. Plutseleg var eg ei gammal dame i ein ung kropp. Ein hamnar jo i overgangsalderen av dette her.Kvart år får 17.000 nordmenn i arbeidsfør alder ein kreftdiagnose. Kring 1000 av dei er i dei unge aldersgruppene (15-35), og dei fleste av desse overlever.

Likevel meinte ho at det fanst fleire oppgåver som ho hadde meistra godt. For eksempel hadde fleire av kollegaane hennar desse samtalane skriftleg. Kvart år får omtrent 1000 nordmenn mellom 15 og 35 år kreft. Fleirtalet får bryst- eller testikkelkreft, og fleirtalet overlever.– Eg følte meg verdilaus. Den jobben hadde berre vore eit levebrød ved sidan av studiet. Det er ein jobb som kven som helst eigentleg kan utføre.

Då ho skulle jobbintervju hos eit anna selskap, Rambøll, bestemte Fares Skansen seg for å ikkje fortelje om kreftbehandlinga. – Dei hjelpte med ved å få meg til å føle at det ikkje var noko gale med meg, seier ho, og legger til at ho no jobbar fleksible arbeidsdagar, der ho kan ta fri når ho treng det. headtopics.com

Ein av fire pasientar oppgir at dei ikkje får tilrettelegginga dei treng for å stå i jobb, men skulle ønske dei fekk det.Salsdirektør Erlend Bere er ein av dei som har intervjua Fares Skansen for Rambøll. Han seier han hadde oppdaga eit hol i CV-en hennar, og spurde om det.Då fortalde Fares Skansen at ho hadde kome seg seint inn i arbeidslivet fordi mora hadde døydd av kreft då ho sjølv var 18.

– Eg sa: «Du skal fortelje historia di med stoltheit. Den har forma deg som menneske og betyr mykje meir enn nokre år på skulebenken til rett tid kanskje hadde gjort».– Personleg meiner eg at ein bør vere open med jobben om slikt. Det er då du finn ut om du faktisk er på rett plass eller ikkje, seier ho. headtopics.com

