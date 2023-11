Heldige Norge greide 0-0 etter tre franske stolpetreff

Norge kom ikke til mange muligheter, men Maren Mjelde var veldig nær på et hjørnespark kvarteret før slutt. Hennes nikk gikk i bakken og utenfor. Det var Frankrikes første poengtap i nasjonsligaen. Norge er fortsatt sist på tabellen, men med to poeng har laget sin skjebne i egne hender i nedrykksstriden.

Det var et kompakt og godt organisert norsk lag som gjorde det vanskelig for Frankrike i Reims, der flere av de norske skaffet seg gode minner med to seire i VM-sluttspillet i 2019. Godt norsk duellspill i boksen førte til at Frankrike måtte ty til distanseskudd for å skape trøbbel for Mikalsen. Den norske målvakten gjorde en god prestasjon da hun etter et drøyt kvarter slo Sandie Tolettis frispark til corner, men ballen ville nok gått utenfor.

Fem minutter senere raidet Sakina Karchaoui til dødlinja og slo skrått ut til Grace Geyoro, men Mjelde var på plass og blokkerte skuddet.På overtid i omgangen ble Norge reddet av offsideflagget, da Mikalsen glapp ballen i beina på Toletti, som scoret. Toletti var for langt inne da Eugénie Le Sommer nikket på mål.

Frankrike innledet forrykende i den andre omgangen og kom til noen gode sjanser. I det 49. minutt skjøt Toletti over fra god posisjon etter at Mathilde Harvikens klarering gikk rett til henne.

