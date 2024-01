Heidi Weng har sjansen til å vinne Tour de Ski sammenlagt

Interne kommentarer: Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning.. PÅ bare noen minutter snudde det tette snøværet alt. Så fort tok Heidi Weng over minuttet på Jessica Diggins, og fikk sjansen til å vinne Tour de Ski sammenlagt:. Plutselig er konkurransen helt åpen med Heidis to beste konkurranser igjen.Nå skiller det 57 sekunder fram til Diggins foran en 15 km klassisk og klatringen opp Monsterbakken.. Da er alt i spill..

I DEN røffe stigningen i svingene opp slalåmbakken i Val di Fiemme er det få som pleier å følge Heidi Weng.. Selv om det gjør fryktelig vondt, er dette hennes tidsmessig beste terreng i forhold til konkurrentene. Bare Therese Johaug har vært raskere av skijentene på denne avsluttende etappen.. Også midt i de helseutfordringene som har preget Heidi Weng de siste vintrene, har hun gått fort i bakken.. For to år siden var hun raskeste jente opp med imponerende 15,57 i selve alpinbakke





