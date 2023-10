Hedret etter sjokket

Liverpool - Nottingham Forest 3-0 (2-0)Det handlet mye om Diaz på Anfield i kveld, etter meldinger i natt om kidnappingen i hjemlandet, før moren seinere ble løslatt.. Diogo Jota sendte først Liverpool i ledelsen da han satte inn en retur fra Darwin Nunez etter en kontring. Etterpå feiret han ved å holde opp en drakt med nummeret og navnet til Diaz.. - Luis var med oss på hotellet da han dro hjem.

Cody Gakpo fikk en scoring annullert for offside på overtid.. - Hvordan kan du gjøre en fotballkamp viktig på en dag som denne? Det er virkelig vanskelig. Jeg har aldri slitt med det, det har alltid vært min trygge plass. Men det var umulig å gjøre det i dag, så vi måtte gi kampen ekstra betydning. Det var å kjempe for Lucho, sier Jörgen Klopp etter kampen.. Få referat fra kampen under:.

– lagkameratene kom med Díaz-markering(Liverpool – Nottingham Forest 3–0) Liverpool herjet mot Nottingham Forest. Lagkameratene kom Luís Diaz-markering etter colombianerens dramatiske døgn. Les mer ⮕

Liverpool kom med Díaz-markering – Klopp åpner opp om brutal oppladning(Liverpool – Nottingham Forest 3-0) Liverpool herjet mot Nottingham Forest. Lagkameratene kom Luís Diaz-markering etter colombianerens dramatiske døgn. Les mer ⮕

Liverpool vant i møte med Nottingham Forest – spillerne med støtteerklæring til DiazLiverpool sikret seieren i Luis Diazs fravær søndag ettermiddag. Myndighetene jobber på spreng for å finne spillerens mor. Les mer ⮕

LIVE: Liverpool - NottinghamLuis Díaz (26) er ute av troppen etter at foreldrene ble kidnappet i Colombia. - Aldri vært med på det, sier Klopp. Les mer ⮕

Premier League LIVE: Liverpool - Nottingham ForestLuis Díaz (26) er som ventet ikke med når Liverpool tar imot Nottingham Forest i Premier League søndag ettermiddag. Les mer ⮕

Foreldrene til Luis Díaz kidnappet - Liverpool med uttalelsePoliti- og militærstyrker søker etter faren til Luis Díaz (26). Liverpool-spillerens mor er løslatt. Les mer ⮕