Hat-trick! Joshua King med ultimat takk for sist

Det nærmeste Joshua King kom en retur til Manchester United var en kort kontrakt med Everton som det ble tidlig klart ikke ville fornyes. – King fikk 11. kamper med innbytterpuls for Everton i vår før han i sommer ble klubbløs igjen.

Tidligere i dag var han tilbake på Goodison Park i aksjon mot gamle lagkamerater i Watford drakt. Klubbens nye manager fikk Claudio Ranieri noe å glede seg over etter at han debutkamp mot Liverpool ble totalslakt. (0 -5)Watford gjorde akkurat som de ville og Joshua King kom med et ultimat takk for sist og serverte et hattrick, Ekstra imponerende er det faktum at de var bak to ganger, men endte med å vinne med hele 5-2.

Så endelig!! ti minutter senere fikk Joshua King sitt første mål i Premier League siden 26.juli 2020!. Den norske spissen skled inn 1 -1 målet etter et hjørnespark.Etter 63 minutter stupte Richarlison inn 2-1. Keane var involvert også denne gang da han leverte et flott innlegg. Det skulle ikke holde for de blåkledde. headtopics.com

Juraj Kucka stanget inn utligningen, før King sekunder senere sendte fikk ballen alene med Jordan Pickford og sendte ballen sikkert i mål til 3-2. Sju minutter senere la han på til 4-2 etter en fin soloprestasjon i feltet. Han vendte bort en Everton-forsvarer før han sendte ballen i mål. Innbytter Emmanuel Dennis gjorde til slutt 5-2-scoringen.

Det var Kings første mål i Premier League siden han scoret for Bournemouth 26. juli 2020 i nedrykkssesongen. Han ble i februar hentet til Everton, der tilliten lot vente på seg. Før årets sesong gikk han til Watford.Joshua King hadde følgende å si til BBC Sport etter kampen. «For å være ærlig gikk vi inn til pause og følte at vi i det minste kunne få uavgjort. headtopics.com

