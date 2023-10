Harry Maguire, Manchester United'un en iyi forvetini durdurmak için doğru adam

Harry Maguire har denne måneden vist han har mentaliteten og fotballkompetansen til å være del av midtforsvaret hos Erik ten Hag. Skader har gitt den delvis utstøtte tidligere kapteinen muligheter, de harså til de grader tatt vare på. Paul Merson er overbevist om at 30-åringen er rett mann for å stanse verdens beste spiss og The Treble-mester.

-Det blir en annerledes kamp for ham (Maguire) mot Manchester City. Mot Sheffield United kom ballen inn i boksen, og han kjempet mot spissene. Han er en stor gutt og han vil alltid vinne headingene sine. Det var det perfekte spillet for Maguire, begynner Merson til-Men mot et lag som City er det litt annerledes. Det vil være mye bevegelse foran og mange løpere for Maguire og United-forsvaret å stri med. Det er også Erling Haaland, fortsetter den tidligere engelske stjerna.

