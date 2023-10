Harlem Alexander ute av «Skal vi danse»

– Jeg må bare takke Helene som har tatt meg med på en reise. Jeg har blitt kjent med meg selv på nytt, sa Harlem Alexander da det ble klart at han trakk det korteste kortet i kvartfinalen.

Storfavoritten Alexandra Joner må i duell med Harlem Alexander etter at dommerpoengene og seerpoengene er oppsummert. Også Alexander har vært i favorittsjiktet gjennom sesongen.SKUMMEL AFTEN: Halloween er temaet under kvartfinalen i «Skal vi danse». Kvelden ble innledet av et mørkt åpningsnummer med deltagerne som danset rundt et bord.Før kveldens duellen leder Ulrikke Brandstorp med 57 sammenlagte poeng etterfulgt av Harlem Alexander med 56 poeng.

– Gi rom for personlige valg. De valgene du tok her var utrolig bra. Du danset med hud og hår. Du kastet deg i det med alt du hadde. For meg er det det viktigste, understreket Merethe Lingjærde.Sammenlagt poengsum etter gruppedans ble 52 poeng. headtopics.com

– Jeg vil se nyanseforskjeller når musikken bryter. Det blir noe monotont og dessverre, til tider litt kjedelig, mente han og kritiserte mangel på taktskifte.Dommer Merethe Lingjærde skrøt over partnerskapet, men mente dansen burde vært mer skummel.

– Jeg minner om at vi nærmer oss en semifinale. Den lille nerven lå i uttrykket ditt, men ikke i dansen, sa hun.– En nydelig koreografi, men det kommer et lite men. Jeg savner at koreografi og trinn blir omsatt til mer dans, følelser, innlevelser. Det ble mye trinn som ikke ble levd inn i musikken så godt som jeg håpet. headtopics.com

Morten Hegseth fastslo at han har bestemt seg for å være streng i kveld, men ikke kunne være det med Ulrikke:Ulrikke Brandstorp fikk poengene 9 + 10 + 9=28 poeng totalt.Første gruppe ut var «Zombiene»: Alexandra Joner og proffpartner Ole Thomas Hansen danset showdans mot Aslak Maurstad og Marianne til tonene fra Damned Anthems «Zombie».Midt i dansen dukket det opp stopp olje-demonstranter på gulvet.

