Harald Eia er tilbake på TV-skjermen

Harald Eia (58) har vært en kjent og kjær favoritt for mange på TV-skjermen de siste 20 årene. Trolig er han best kjent for en rekke humorprogram på NRK, i samarbeid med blant andre Bård Tufte Johansen (54) og Atle Antonsen (54). I de senere årene har han ledet publikumsfavoritten som «Brille» og andre TV-programmer, hvor han har kombinert karrieren som komiker med utdannelsen sin som sosiolog.

De siste årene har det imidlertid vært en stund siden norske TV-seere har kunnet se den folkekjære komikeren som programleder eller deltaker i et TV-program, for uten noen små gjesteopptredener her og der. Denne våren er han derimot aktuell igjen med flere TV-programmer

Vi har oppsummert denne nyheten slik at du kan lese den raskt. Er du interessert i nyhetene kan du lese hele teksten her. Les mer:



Nettavisen / 🏆 1. in NO

Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.

Harald Eia i podkast: – Det er ikke noe slitsomt å ha barnFirebarnsfar Harald Eia (58) mener det er et overdrevent samfunnsfokus på hvor slitsomt det er å ha barn, og han tror det skader fødselstallene.

Kilde: vgnett - 🏆 6. / 63 Les mer »

Harald Eia har selvsagt rettSenk ambisjonene, senk skuldrene og la foreldrelivet begynne.

Kilde: vgnett - 🏆 6. / 63 Les mer »

Statsråd og seksbarnsmor enig med Harald Eia: – Foreldre må senke kravene til seg selvKjersti Toppe ber foreldre slappe mer av. Og deler sine beste tips til slitne småbarnsforeldre.

Kilde: Aftenposten - 🏆 31. / 51 Les mer »

Svar til Harald Eia fra en sliten forelderVi må vi høre mer på de slitne foreldrene. Jeg er selv en av dem.

Kilde: Aftenposten - 🏆 31. / 51 Les mer »

Harald Eia skulle til Tenerife – endte på Røa badNei, nei, nei, hva gjør du på Røa bad, Harald Eia? Skulle ikke du til Syden?

Kilde: vgnett - 🏆 6. / 63 Les mer »

Harald Eia (58) skulle til Tenerife – endte på Røa badNei, nei, nei, hva gjør du på Røa bad, Harald Eia? Skulle ikke du til Syden?

Kilde: vgnett - 🏆 6. / 63 Les mer »