Har tenkt det samme selv

Det norske slalåmfenomenet Kristoffersen avslører overfor NRK at han har forståelse for Braathens valg.. Han har selv hatt en langvarig konflikt med Skiforbundet, som endte i retten. . I etterkant fant de to en langvarig løsning på konflikten. Da det sto på som verst, innrømmer Kristoffersen at han vurderte sine valg:. - Det får ikke blitt mer drastisk, sier Kristoffersen overfor NRK.. Han forklarer:. - Det er ingen tvil om at det koster.

Den store drømmen var å stå sammen på pallen på den største internasjonale scenen.. I januar gikk drømmen i oppfyllelse. I slalåmrennet i Adelboden vant Braathen foran McGrath.. - Hver eneste vinter fram til nå har vi stått på ski sammen og tilbrakt utallige timer sammen. Lucas har vært en stor del av livet mitt, og vil fortsatt være det etter denne dagen, sier McGrath.. - Når fikk du vite at han legger opp?.

Les mer:

dagbladet »

