Neuer nektet å gi fra seg spilletid, Nübel presset frem utleie og gikk ut og fortalte han aldri returnerer til moderklubben så lenge Neuer med sitt VIP-kort er i troppen. Så kom Neuer selv i bråk etter benbrudd etter VM-fiaskoen og sterke reaksjoner mot ledelsen da Oliver Kahn og gjengen sparket keepertreneren hans. Nå har historien igjen tatt en ny vending.

I helgen fikk 37-åringen sitt comeback, rundt ti måneder etter skiferie og benbrudd. Neuer holdt nullen mot Darmstadt, Kane og gjengen dundret på med åtte scoringer.Med Oliver Kahn og Hasan Salihamidzic borte fra klubben er tonen overfor Neuer en helt annen.

-Så lenge vårt nivå holdes, er det ikke noe i veien med en forlengelse. Manuel har prestert fantastiske ting for oss og vi har mye å takke ham for. Vi har tidligere vist vi holder på de spillerne som fortjener det, for så lenge som mulig, sier Bayern-boss Jan-Christian Dreesen til headtopics.com

