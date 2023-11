Har plassert falske parkeringsbøter i frontruter

– Vi har fått melding om falske parkeringsgebyr som er plassert på biler i Kristiansand sentrum, skriver politiet på X. På den falske boten står det at politiet varsler om feil parkering og at boten bare vil være på 50 kroner om man betaler over nett. Utsetter man betalingen vil boten øke til 330 kroner.

– Dette er svindel, og kommer ikke fra politiet. De som har fått slike lapper på bilen, må ikke scanne koder eller betale, advarer politiet.

