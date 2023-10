– Har mistet kontakt med alle mannskaper

– Vi har fullstendig mistet kontakt med operasjonssenteret vårt på Gazastripen og alle våre mannskaper, sier hjelpeorganisasjonen Røde Halvmåne i en uttalelse.De skylder på at israelske myndigheter har kuttet telefon-, mobil- og internettlinjene i området.

– De fortsatte og intense israelske luftangrepene døgnet rundt, indikerer at israelske myndigheter vil fortsette sine krigsforbrytelser, og samtidig isolere Gaza fra omverden.Det franske nyhetsbyrået AFP beskriver «intense angrep» nord på Gazastripen. Al-Jazeera melder om «intense israelske luftangrep uten sidestykke», og at disse rammer «alle deler» av det palestinske området.

Den lille enklaven er fire mil lang og huser 2,3 millioner mennesker. Det er ett av verdens tettest befolkede områder, og i forkant av krigen betegnet FN 1,7 millioner av områdets innbyggere som flyktninger. headtopics.com

Krigen startet etter at Hamas, som styrer Gazastripen, gikk til angrep på Israel lørdag 7.oktober, og drepte over 1400 israelere, ifølge Israel.Den amerikanske FN-ambassadøren sier at utkastet ikke er godt nok fordi det ikke inneholdt ordene «Hamas» og «gissel».

Ambassadøren mener også at etter denne krigen er over, så må målet være å lande på en tostatsløsning, altså at Palestinerne får et eget land. Det israelske forsvaret (IDF) hevder fredag at Hamas, som styrer Gazastripen, nå anvender sykehus i den beleirede palestinske enklaven som baser for sine operasjoner. Det skriver TV-kanal al-Arabiya på Twitter. headtopics.com

Israel ha samtidig beordret at alle nord på Gazastripen, minst 1,1 millioner mennesker, «evakuerer» til sørlige deler av det lille palestinske området.

Les mer:

TV 2 Nyhetene »

IDF: Flere angrep på Gaza med jagerfly og dronerI dette nyhetsstudioet får du siste nytt om krigen mellom Hamas og Israel. Les mer ⮕

Halvparten av israelere vil vente med bakkeinvasjonI dette nyhetsstudioet får du siste nytt om krigen mellom Hamas og Israel. Les mer ⮕

Krigen mellom Israel og Hamas Full strid om dette bildetMens sykehusene er i ferd med å gå tomme for drivstoff, mener Israel at Hamas holder store mengder skjult for befolkningen og viser til et ikke-verifiserbart bilde. Norsk ekspert mener Israel har en plikt til å gi bistand. Les mer ⮕

Israelske bakkestyrker utførte raid på GazastripenI dette nyhetsstudioet får du siste nytt om krigen mellom Hamas og Israel. Les mer ⮕

Kraftige luftangrep mot GazastripenI dette nyhetsstudioet får du siste nytt om krigen mellom Hamas og Israel. Les mer ⮕

FN: Dødstallene fra Gazas helsemyndigheter er «troverdige»I dette nyhetsstudioet får du siste nytt om krigen mellom Hamas og Israel. Les mer ⮕