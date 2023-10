Har kontakt med Mariams (6) familie: – Det har vært stressende

– Vi har fått kontakt med dem, og det går bra med de, sier Anoud Sobhieh (48).– Det har vært stressende, men nå får vi i alle fall slappet litt av. I går var vi helst låst, men nå vet vi det minste at de lever, sier Anoud søndag morgen.I NORGE: Nagham, Mariam og Ahmed feiret den muslimske høytiden Eid med en tur på Burger King på Sandvika storsenter i april i år.

Den midlertidige løsningen ble at Mariam og faren Ahmed reiste sammen med moren til Gazastripen, noen dager før utreisefristen. Anoud er god venn med familien, og beskriver Nagham som en lillesøster for henne. Hun var med å ta dem imot da de ankom Norge for 12 år siden.– Mannen min snakket med Ahmed. Nagham har fortsatt ikke nett på sin mobil. Han sier det går bra med dem, men vi spør ikke om de har mat og vann ogsånn. Vi føler det er som å strø salt i såret, vi ønsker ikke å gjøre ting verre, sier Anoud.Familien til mannen hennes bor i området.

– Det har blitt bombet rett ved siden av onkelen hans sitt hus. De selv er heldigvis ikke skadet. Alle vi kjenner i Gaza lever heldigvis fortsatt, sier hun. Da Anoud og mannen enda ikke hadde fått kontakt med familien lørdag, beskrev hun en tilværelse fylt med stress og angst: headtopics.com

– Man må prøve å være optimist, men man mister jo litt håp. På nyhetene er det ingenting som tyder på at det blir fred. De har ikke strøm, mat eller drikke. Vannet som er der er forurenset. Det er helt forferdelig. Vi sover dårlig, og bare venter på en ny dag, sa Anoud lørdag.Mariam, som er født og oppvokst i Norge, hadde aldri vært utenlands før de reiste til den plassen foreldrene hadde flyktet fra.

Utenriksdepartementet har nemlig et kriseteam som står klare til å motta nordmenn på den egyptiske siden av grensen, hvis de slipper ut.opplyste Barth Eide om at de får sporadisk kontakt med nordmennene, og at UD nå jobber intenst for å finne ut om noen nordmennen er skadet eller døde etter de siste angrepene.Lørdag melder de om pågående bombing nord i Gaza, og artilleribeskytning øst for Rafah. headtopics.com

