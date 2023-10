Har kniven på strupen: – Liker å se på seg selv som en toppklubb

Med fem serierunder igjen i Eliteserien spisser det seg til. I toppen har Bodø/Glimt fått en solid luke, men i bunn er det tett.Mange lag i faresonenTV2s fotballekspert Erik Thorstvedt synes årets nedrykksstrid er spesiell.– Sandefjord hadde fint driv og tok noen seiere, og nå har de plutselig fire tap på rad. Stabæk slet, og nå har de tatt sju poeng på tre kamper. Haugesund har også to seiere på rad.

– De er nok ferdig. De kan få en så stor oppvåkning de vil, men det blir for langt fram. Jeg tror også trenden går feil vei for Sandefjord, og at de rykker ned.NøkkelkampPå søndag møtes Vålerenga og Rosenborg på Intility Arena.

– Det store presset er på Vålerenga som liker å se på seg selv som en storklubb, og som aldri skal befinne seg der nede, sier Thorstvedt. Vålerenga gikk på et 2-0-tap mot erkerival Lillestrøm forrige runde. Det de blåkledde leverte, imponerte få. headtopics.com

Fotballkommentator i i TV2, Øyvind Alsaker, er en av de som synes prestasjonen var bekymringsverdig. – Det var veldig svakt og forsiktig. Hele kampen var merkelig. De må bruke treningsuka godt, for det de leverte der kan de ikke være bekjent av, sier han til Nettavisen.Han er ikke overrasket over hvilke lag som kjemper for Eliteserie-tilværelsen, med to unntak.– Flere av de lagene som ligger der nede har erfaring fra nedrykkskamper tidligere. Der kan de ha en fordel mot Vålerenga og Rosenborg.

Spennende innspurtAkkurat som Thorstvedt, tror Alsaker at Aalesund og Sandefjord kommer til å rykke direkte ned. Kvalifiseringsplassen er han derimot mer usikker på.Erik Thorstvedt tror uansett at eliteserielaget som tar kvalifiseringsplassen vil være favoritt.– Dette blir utrolig interessant, avslutter han. headtopics.com

