Har jeg råd til å slå opp med samboeren min?

I dag finnes det ingen lov i Norge som direkte regulerer det økonomiske oppgjøret mellom samboere ved brudd. En konsekvens av dette er at kvinnelige samboere kommer dårligere ut økonomisk ved endt samliv.har i flere artikler den siste tiden rettet fokus på kvinner som ringer banken for å sjekke om de har råd til å skille seg. Her kommer det frem at kvinner forblir i forhold fordi de ikke har råd til å skilles.

Det er særlig én gruppe dette går utover: kvinnelige samboere. I dag tar hver samboer med seg det hen hadde før samboerskapet og alt hen har fått i løpet av samboerskapet, med seg ut ved samlivsbrudd. Selv om samboerne har barn sammen eller har vært samboere i årevis, har de ikke et økonomisk vern ved endt samliv, slik ektefeller har.Dette skyldes at de tradisjonelle kjønnsrollene fortsatt preger mange parforhold.

Mannen kan som hovedregel ta med seg både hus og bil ved et brudd, mens kvinnen eier ingenting. For samboere vil dette føre til at kvinnen ikke har råd til å forlate forholdet.Økonom Lene Drange uttalte tilat hun råder samboere til å skrive samboerkontrakt. Det ikke er nok. headtopics.com

For å sikre samboere et rettferdig økonomisk oppgjør ved samlivsbrudd er det nødvendig å få på plass en samboerlov. En samboerlov vil skape et rettferdig sikkerhetsnett for begge parter i samboerforholdet. JURK ønsker også at loven skal være «fravikelig»: Dermed kan de samboerpar som ikke ønsker felles samliv og økonomi, avtale seg vekk fra en samboerlov.En samboerlov vil bidra til å styrke kvinners økonomiske selvstendighet, og samtidig føre til økt reell likestilling.

Les mer:

DN_no »

Her har Narve Gilje Nordås «gått i skjul»: – Har aldri opplevd ham slikPå 2320 meter over havet i den spanske fjellheimen har Narve Gilje Nordås (25) trukket seg bort fra all støyen for å fokusere på løpingen. Les mer ⮕

Fredsvenner tviler nåLege har mange venner i Gaza – har mistet håpet om fred Les mer ⮕

Armand Duplantis kommenterer Ingebrigtsen-saken: – Glad det ikke er min pappaSveriges stavhopper-stjerne har fulgt Ingebrigtsen-saken som har skapt reaksjoner flere steder. Les mer ⮕

– Ikke oversikt over risiko knyttet til person- og helseopplysninger i helseregistreVirksomheter som har helseregistre, har ikke vurdert risikoen godt nok, og de har ikke god nok oversikt over hvordan leverandørene ivaretar sikkerheten, mener Riksrevisjonen. Les mer ⮕

Har bestilt Seahawk-helikoptre for fire milliarder kroner myntet på NorgeUS Navy har inngått kontrakt med Lockheed Martin. Les mer ⮕

Leteaksjonen ved Romsdalseggen: Politiet har gjort funn av død personTV 2 Nyheter Livestudio - Siste nytt i dag Les mer ⮕