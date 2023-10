Har bestilt Seahawk-helikoptre for fire milliarder kroner myntet på Norge

Det første Sikorsky MH-60R for India fløy første gang i 2021. En dominoeffekt av denne leveransen bidrar til at Norge får tilsvarende helikoptre usedvanlig raskt.

Det har vært kjent i snart åtte måneder at Norge skal kjøpe inn seks Sikorsky MH-60R Seahawk-helikoptre til erstatning for NH90 som ble brått faset ut av Forsvaret i juni 2022.

Les mer:

Teknisk »

De israelske stridsvognene som forbereder angrep, har den samme beskyttelsen Norge skal haTrophy APS har allerede demonstrert at det kan bekjempe russiske panservernmissiler. Les mer ⮕

Norge deltar som observatør i atomkrigsøvelse i Europa– Norge har ikke noe der å gjøre, sier Norsk Folkehjelp om norsk observatørrolle i Natos atomvåpenøvelse. Les mer ⮕

Her har Narve Gilje Nordås «gått i skjul»: – Har aldri opplevd ham slikPå 2320 meter over havet i den spanske fjellheimen har Narve Gilje Nordås (25) trukket seg bort fra all støyen for å fokusere på løpingen. Les mer ⮕

Fredsvenner tviler nåLege har mange venner i Gaza – har mistet håpet om fred Les mer ⮕

Norge klatrer på Fifa-rankingen – Argentina stadig enerLivestudio for TV 2 Sport - siste nytt i dag Les mer ⮕

Nammo: Kan sende produksjon ut av NorgeAmmunisjonsprodusenten Nammo sier at investeringer i ny produksjon kan bli lagt til andre land enn Norge. Konsernsjef Morten Brandtzæg var torsdag i Stortinget og ba om støtte fra eieren staten, til å øke produksjonen. Les mer ⮕