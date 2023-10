Har aldri likt stemmen min

«Dette tar pusten fra meg!». Hyllestene renner inn etter at den amerikanske sangeren Cher (77) delte et bilde av seg selv i en glitrende Versace-catsuit og matchende Bottega Veneta-støvler på Instagram.. Bildet er fra Paper Magazine hvor superstjerna pryder forsiden i deres nyeste utgave.. «Absolutt ikonisk! Jeg elsker deg Cher», kommenterer selveste Donatella Versace, mens andre sier de er helt uten ord og at Cher er en tidløs skjønnhet..

Da magasinet ba superstjerna forklare hvorfor hun ikke liker lyden av sin egen stemme, forklarte hun at den verken høres ut som en mann eller kvinne.. - Den er noe midt imellom.. Nytt albumCher slo gjennom i 1960-årene som medlem av duoen Sonny & Cher, sammen med sin daværende ektemann Sonny Bono. Duoen brøt opp i 1974, og siden gang har Cher vært soloartist..

