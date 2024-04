Hansen ønsker å avslutte karrieren med OL i Paris

Hansen kom med opplysningen på en pressekonferanse i regi av klubblaget Aalborg onsdag ettermiddag. Karrierepunktumet setter han med landslaget i OL i Paris til sommeren. – Jeg vil veldig gjerne til OL i Paris, sa Hansen som var tydelig preget under onsdagens seanse. – Det vil bety mye å avslutte karrieren med OL i min andre hjemby, sa Hansen. Hansen er for tiden skadd, og det er ikke helt avklart om han blir klar til sluttspillet i dansk håndball. Aalborg starter mot Ribe-Esbjerg til helgen.

De siste to årene har skader og stress-symptomer preget Hansens karriere. Dermed har spørsmålet om når han skal legge opp kommet stadig hyppigere. Under EM i januar åpnet Hansen seg om mentale problemer, som endte med at han ba om hjelp i februar i fjor – og tok en pause på syv måneder. – Jeg syns ikke det var noen grunn til å pakke det inn og gjemme det vekk. Jeg kunne like gjerne være ærlig om det, fortalte Hansen til V

