Hanne Skartveit bytter rolle i VG for å ta vare på syk mann

– Dette er et valg basert på kjærlighet til mannen min. Livet handler om å prioritere det som er viktigst. Den erkjennelsen kom så sterkt etter at min mann, Gerhard, ble syk. Jeg vet ikke hvor mange friske år vi har igjen sammen, sier Hanne Skartveit (57).fordi han er rammet av Parkinsons sykdom. – Før sommeren gikk jeg til Gard og ba om en friere rolle for å få mer tid og overskudd til både mannen min – og til å kommentere. Jeg er glad for at Gard har vist varme og forståelse

. Han har bedt meg fortsette i førstelinjen – i en fristilt redaktørstilling, sier Skartveit.Foto: Bjørn Harry Schønhaug / VG– Jeg har dyp respekt for Hannes livsvalg. Hun har strukket seg langt for VG og journalistikken – også i en tøff periode i hennes liv. Det er jeg takknemlig for. Noen vil kanskje stille spørsmål ved tidspunktet for rollebyttet. Derfor er det avgjørende for meg å understreke at denne kunngjøringen har vært planlagt lenge og på ingen måte har sammenheng med den pågående debatten rundt hennes Midtøsten-kommentarer, sier Steiro.for å ha tatt Israels side i den pågående konflikten i Midtøsten. VGs sjefredaktør Gard Steiro avviste påstanden.Triller ternng etter NRKs partilederdebatt under Arendalsuka 2022, sammen med VGTVs programleder Håvard Kristoffersen Hansen og kommentator Astrid Meland.Kommenterer presidentvalget i USA i november 2022, sammen med VGTVs programleder Julie Tran og kommentator Per Olav Ødegår

