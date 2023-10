Han vil kjøpe SUS-boligene på Våland for 100 millioner

27.10.2023 07:09:00 / Kilde: StvAftenblad

Det er familien Sandvik som har lagt inn bud på 100 millioner kroner for SUS-boligene på Våland. Men reglene gjør at Stavanger kommune sitter på trumfkortet - og kan snappe eiendommen for samme pris.