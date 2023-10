Han vil ha Stoltenbergs Nato-jobb – men tror den går til en kvinne

– En slik rolle vil være interessant, ettersom den vil gi muligheten til å bidra i noen år på den internasjonale scenen i en tid med dramatiske globale endringer, sier Rutte i et intervju med nederlandsk radio lørdag.

– Men det er en svært stor sjanse at jobben vil gå til en europeisk kvinne, gitt den politiske støtten til det, noe som også vil være veldig bra, fortsatte nederlenderen. Rutte har vært statsministere i Nederland siden 2010 og ledet fire regjeringer. 56-åringen kunngjorde i sommer at han planlegger å forlate politikken etter valget i november.Rutte har tidligere sagt at han ikke var interessert i Nato-jobben.

Lahlum om Pence-exit i USA: – Han falt mellom to stolerHistoriker og USA-ekspert Hans Olav Lahlum er ikke overrasket over at Mike Pence trekker seg fra kampen om å bli Republikanernes presidentkandidat. Les mer ⮕

Seks måneder etter han forlot Manchester United kan Fred være tilbake i Premier LeagueFrederico Rodrigues Santos, eller Fred, hadde sine skikkelig gode dager på jobb i United-drakta. Bare 14 scoringer og 19 assists på 213 kamper forteller likevel at den sentrale midtbanespilleren var del av Man Uniteds utfordringer med effektivitet foran motstandernes mål. Les mer ⮕

Stortalentet herjet i rekordkampen: - Han er magiskRekordmange tilskuere så rivalene barke sammen. Da grep stortalentet Martin Johnsen (19) muligheten til å vise hva han er god for. Les mer ⮕

Stortalent herjet i rekordkamp: – Han er magiskTo flotte mål av Martin Johnsen i midtperioden ga Storhamar ledelsen for godt i mjøsderbyet mot Lillehammer foran 10.348 tilskuere i Håkons hall. Les mer ⮕

Offiser ble anklaget for fryktbasert ledelse: Selv mener han Forsvarets nye general mot mobbing er problemetForsvarstopp langet ut mot offiseren i retten. Hun mener han hadde et giftig lederskap. Les mer ⮕

Offiser ble anklaget for fryktbasert ledelse: Selv mener han Forsvarets nye general mot mobbing er problemetForsvarstopp langet ut mot en mangeårig offiser i retten for et giftig lederskap. Les mer ⮕