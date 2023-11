Han vil bruka den finaste barten i Noreg til å få menn til å snakka om si psykiske helse

Samstundes sit han igjen med eit inntrykk av at det er lang veg å gå før menn tør å opna opp om korleis dei verkeleg har det. – I min generasjon er me opplærte til at me er svake om me slit med psykiske problem. Men eg håpar neste generasjon vert betre. Og Noreg er på veg i rett retning, seier han.I tillegg til profesjonell hjelp, har Våge også fått god hjelp i fellesskapet Skjeggmennklubben.– Menn får ofte høyra, frå dei små, at dei må slutta å skrika, at dei må veksa opp, vera ein mann.

Sjølv sat han med konkrete sjølvmordstankar då han fekk ein lapp om klubben, og kva dei kunne bidra med.Movember-kampanjen starta i USA for 20 år sidan, og i Noreg for tolv år sidan. Mental Helse har gradvis merka ein auke i talet på menn som tek kontakt med hjelpetelefonar og via chat.

– Unge menn i dag er meir opne enn unge menn for 20 år sidan. Og dei som var unge for 20 år sidan, har også letta litt opp, seier landsleiar Ole-Marius Minde Johnsen.meiner kampanjar som Movember har effekt, men at det framleis er ein lang veg å gå.

– For mange menn er det no enklare å vera opne, og noko mindre skam og tabu knytt til det å setja ord på kjensler, seier generalsekretær Tove Gundersen.Akutt selvmordsfare? Ring 113 når det er akutt og står om liv. Ring legevakt på tlf. 116117 for øyeblikkelig hjelp.Hjelp i forbindelse med penge- eller dataspill. Ring 800 800 40 eller chat på hjelpelinjen.no.

