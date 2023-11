Han fikk sparken som Brann-trener. Nå bruker Olli Harder tiden på sin andre lidenskap.

Hver søndag rullerte de på å lage mat for hele familien, for å gi litt hjelp til de to arbeidende foreldrene. – Jeg kalte det egentlig «harder_foods», men så fortalte en venn av meg hvor skuffet hun var og ga meg et dusin bedre forslag, forklarer han.Ved hans side står samboer Sona Vardanyan. Instagram-kontoen, som var hennes idé, skulle egentlig brukes for at paret kunne dokumentere alt de laget sammen.Så spørs det om alle kan skrive under på det. Tuva Hansen har allerede innfridd ønsket hans om å dele kontoen til sine følgere.

Harder har vært i Irak, Saudi-Arabia, Slovakia, Spania, Nederland, Sveits, Italia, Østerrike, Belgia og England siden han fikk sparken i Brann. Både på ferie og jobbrelatert.– Men jeg kunne se at dette ikke var en «ni-til-fem»-jobb. Det tok mye mer av dagen hans enn det.Dager er lange, og kan ikke bare fylles ved å lage mat. Det har Harder fått erfare.

Muffinsene med det passende navnet «unicorn poop», ble gjort om til kake av Harder da de ble for tørre til å spises. Derfor kaster han seg på tilbud han får til å bidra et sted. Denne uken er han igjen med som assistenttrener for U23-damene til Norge.De siste ti årene har Harder levd karrierefokusert. Han er fortsatt en karrieremann, men nå har han andre å tenke på.

