Hamster reddet fra bagasje på flyplassen

Beautybagen var full av mat, men ikke vann. Det var laget noen luftehull som den hadde gnagd seg gjennom, forteller Gro Heidi Bjørgan i Dyrebeskyttelsen Norge Vestfold. Det var hun som fikk en telefon fra Securitas-vakten som fant hamsteren sent fredag kveld. Bjørgan ringte umiddelbart den som hadde rykkevakt for Dyrebeskyttelsen i påsken og dermed ble hamsteren reddet like før midnatt.

Lørdag fikk Dyrebeskyttelsen kontakt med en Facebookgruppe som driver med hamster og lille Nøste, som hun nå heter, fikk et nytt hjem. Det var Sandefjords Blad som omtalte saken først. – Det ble en lykkelig slutt? – Det gjør gjerne det med de dyrene vi finner. Vi har mange kontakter, men er litt redd for at folk skal tro vi har mulighet til å ta imot alle dyr når de skal på ferie. Mange tror de bare kan ringe oss, men det er det jo ikke, sier Bjørgan til VG. Men legger til at de selvsagt prøver å hjelpe hvis noen har et reelt behov for hjel

