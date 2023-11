HamKam-trener Jakob Michelsen trygg på å holde plassen

HamKam-trener Jakob Michelsen sier at han har vært trygg på å holde plassen hele tiden, men minner om at ingenting er avgjort. – Vi har et jævlig vanskelig program, men en hjemmekamp mot Viking er også jævlig vanskelig, sier dansken til TV 2. – Vinner vi én kamp til, burde vi være der. Men det er ikke så mange kamper til å få den, fortsetter han.Tapet gjør at Viking er bakpå i medaljekampen.

Vinner Brann og Tromsø sine kamper søndag, vil Stavanger-laget ha tre poeng opp til bronse og fem poeng opp til sølv. Havner de utenfor medalje, ligger Europa-håpet til Viking i at de tar fjerdeplassen og at Bodø/Glimt samtidig slår Molde i cupfinalen. – Akkurat nå er det ikke mye som tyder på at Viking skal ta medalje. De har levert en ny, meget skuffende kamp, sier Mathisen

:

AFTENPOSTEN: Viking-nedturen fortsetter: Gikk på sitt tredje strake tap(HamKam – Viking 3–0) Dette skulle bli sesongen der Viking skulle ta sitt første seriegull siden 1991. Nå er de i stedet i ferd med å spille seg ut av medaljekampen.

Kilde: Aftenposten | Les mer »

BTNO: En 72 år gammel legende er på plass i Bergen denne ukenI Norge for første gang for å spille på bergensk festival

Kilde: btno | Les mer »

NETTAVISEN: Norsk Folkehjelp fortviler: – Nå er jobben deres å holde seg i liveFlere ansatte får ikke lov til å forlate slagmarken i Gaza.

Kilde: Nettavisen | Les mer »

TV 2 NYHETENE: Allerede på 18.-plassTV 2 Nyheter Livestudio - Siste nytt i dag

Kilde: TV 2 Nyhetene | Les mer »

SPORTEN_COM: Planlegger å sende Jamie Bynoe-Gittens avgårde for å få plass til Jadon SanchoBorussia Dortmund som aldri gjør noe overilt bereder nå grunnen for å hente tilbake en av sine gamle stjerner. De planlegger å la Jamie Bynoe-Gittens forlate klubben på lån i januar for å øke sjansene deres for å signere Jadon Sancho på nytt.

Kilde: Sporten_com | Les mer »

ITAVISEN: Nå må Playstation 5-spillerne rydde plassModern Warfare 3 med Warzone og Modern Warfare 2 tar opp over 230 GB på Playstation 5. Pass på at du har nok plass 10. november.

Kilde: ITavisen | Les mer »