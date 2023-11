Hamas: Syv sivile gisler drept i israelske angrep mot flyktningleir

En video filmet av nyhetsbyrået AFP viser at minst 47 lik blir løftet ut av ruinene etter at bomben traff flere hus i leiren.BARN RAMMES: En palestinsk gutt sørger over sine slektninger som ble drept i et israelsk angrep mot byen Rafah på Gazastripen 23. oktober.Det har gått tre uker siden siden den islamistiske bevegelsen Hamas gikk til angrep på Israel.

Ifølge sistnevnte er det personer med utenlandske pass som krysser grenseovergangen. Flere ambulanser fra Røde Halvmåne kjører inn og ut av Gaza og frakter skadde personer inn i Egypt. Dette er første gang siden krigen brøt ut 7. oktober at personer får reise ut fra Gaza og inn i Egypt. Det er usikkert hvor lenge grenseovergangen, som er den eneste mellom Gaza og Egypt, holder åpent.

Samtidig som grenseovergangen åpner, melder Associated Press og NetBlocks at internett og telefoni er nede i Gaza. Del Tidligere onsdag morgen meldte nyhetsbyrået Reuters at Qatar hadde forhandlet fram en avtale mellom Egypt, Israel og Hamas om evakuering av utlendinger og enkelte kritisk skadde personer over grenseovergangen Rafah.Reuters: Qatar har forhandlet fram en avtale om evakueringer fra Gazastripen

Avtalen er forhandlet fram med USA som koordinator, melder Reuters. De henviser til en anonym kilde som er orientert om saken. – Vi har ikke fått beskjed om at norske borgere er oppført på liste over de som kan krysse grensen ved Rafah i dag, skriver UD i en epost til NTB.

