Hamas saldırısı sonucu 1400 kişi öldü

Israel svarte med å gå til krig mot Hamas på Gazastripa. Så langt er minst 6.546 palestinere drept i bombingen.

Han er en rolig, litt tilbakeholden mann i tredveåra med runde briller, kraftige overarmer og to mastergrader: En i psykologi og en i Israel-studier. Ved siden av dette har han også rukket å tilbringe ni år i israelske fengsler.

Tareq hadde bare vært ute av fengsel i én uke da Hamas angrep Israel 7. oktober, og krigen på Gazastripa begynte. Det samlede antallet palestinere i israelske fengsler er dermed doblet på under en måned, til over 10.000 personer, ifølge de palestinske selvstyremyndighetene. headtopics.com

De siste dagene har Hamas løslatt fire gisler. Myndighetene I Qatar, som er aktive i forhandlingene mellom Hamas og Israel, har sagt at «et gjennombrudd» kan komme de neste dagene. Andre blir imidlertid arrestert på bakgrunn av ting de har skrevet i sosiale medier. Den populære palestinske sangeren Dalal Abu Amneh ble arrestert for å ha skrevet noe som kunne tolkes som en sympatierklæring med folk i Gaza. Hun ble sluppet ut etter to dager, men befinner seg fortsatt i husarrest.

– De ønsker å forsikre seg om at det ikke er noen igjen som kan mobilisere til opprør, når de begynner bakkeinvasjonen av Gaza, sier Qous til Klassekampen.De politiske fangene er et viktig politisk spørsmål for mange palestinere. Nesten alle man snakker med her, har enten selv vært i fengsel eller har nære venner eller slektninger som har vært det. headtopics.com

Les mer:

Klassekampen »

