Hamas på Putin-besøk: - Terrorakse

Hamas, Russland og Iran anklages nå for å danne en terrorakse, melder avisa The Telegraph.. Den høytstående Hamas-lederen Moussa Abu Marzook er i disse dager på besøk hos Vladimir Putin i Moskva. I retur for invitasjonen, ga Hamas russerne skryt for å ta en aktiv rolle i den pågående krigen mellom Israel og Hamas.. Israel har på sin side omtalt Putins invitasjon som absurd, og anklager dem for å støtte terrorhandlinger..

Det er blitt holdt kontakt med ham i fortsettelse av den russiske linjen om umiddelbar løslatelse av utenlandske gisler på Gazastripen. Saker knyttet til evakuering av russiske og andre utenlandske statsborgere fra den palestinske enklaven ble også diskutert, skriver det russiske statlige nyhetsbyrået Tass torsdag.. Iran også på besøkOgså Irans viseutenriksminister Ali Bagheri Kani er i Moskva, og deltar i samtaler om situasjonen i Gaza..

Les mer:

dagbladet »

- Hamas-delegasjon besøker MoskvaSiste nytt fra Dagbladet: En delegasjon fra Hamas-bevegelsen er på besøk i Moskva, opplyser det russiske utenriksdepartementets talskvinne Maria Zakharova. Ifølge russiske med... Les mer ⮕

Kraftige luftangrep mot GazastripenI dette nyhetsstudioet får du siste nytt om krigen mellom Hamas og Israel. Les mer ⮕

Israel anklager Hamas for å krige fra sykehusDen israelske hæren anklager Hamas for å ha etablert kommandosentre i og under sykehus på Gazastripen, noe den palestinske bevegelsen avviser. Les mer ⮕

Siste nytt i krigen mellom Israel og HamasLes deg opp på partene i konflikten og bakgrunnen for den her. Les mer ⮕

Al-Jazeera: Fremgang i forhandlinger mellom Hamas og IsraelTV-kanalen hevder at deres kilder bekrefter dette. Les mer ⮕

FN: Dødstallene fra Gazas helsemyndigheter er «troverdige»I dette nyhetsstudioet får du siste nytt om krigen mellom Hamas og Israel. Les mer ⮕