Hamas: Nytt israelsk rakettangrep mot flyktningleir i Gaza

Jabalia som huser en rekke kvinner og barn, ble truffet av et omfattende rakettangrep tirsdag. Det israelske forsvaret sier de tok livet av en Hamas-leder som befant seg i området. – Vanlig sesongmønster er at prisene går ned i oktober, men fallet i år var større enn snittet de siste ti årene, sier sjeføkonom Sissel Monsvold i Obos i en pressemelding.Irans utenriksminister Hossein Amir-Abdollahian sier det vil få «alvorlige konsekvenser» hvis Israel fortsetter angrepene mot mål på Gazastripen.Sist gang ble angrepene trappet kraftig opp. Ekspert tror Israel gjerne vil unngå at omverdenen får se hva som skjer.

Ifølge det israelske forsvaret (IDF) var målet for bombingen Hamas-lederen Ibrahim Biari, som knyttes til angrepet den 7. oktober. Det er ikke bekreftet hvor mange sivile som døde som følge av angrepet.Legen Atef al-Kahlot, som jobber på et sykehus i nærheten, sier til nyhetsbyrået AP at flere hundre mennesker ble skadd eller drept.

tenlandske statsborgere får onsdag morgen krysse Rafah fra Gaza til Egypt. Det meldernyhetsbyråene AFP og Associated Press. Like etter klokken 10.30 har den første gruppen med skadde entret Egypt i ambulanser, melder Reuters.

Dette er første gang siden krigen brøt ut 7. oktober at personer får reise ut fra Gaza og inn i Egypt. Det er usikkert hvor lenge grenseovergangen, som er den eneste mellom Gaza og Egypt, holder åpent.

