Hamas nektes adgang på EU-toppmøte om Midtøsten

på Gazastripen. Derfor møtes også flere EU-toppledere fredag for å diskutere den pågående konflikten i Midtøsten mellom Hamas og Israel.– Hamas er en terrororganisasjon. Derfor kan jeg ikke se for meg at de har noen rolle i et internasjonalt møte, sa EU-president Charles Michel.– Hamas er utvilsomt en terrororganisasjon, og vi må bekjempe Hamas på samme måte som alle andre terrororganisasjoner, sa hun.

Målet for EU-lederne er en såkalt tostatsløsning, der både Israel og Palestina for egen stat og kan forhåpentligvis leve side om side.

Les mer:

Dagsavisen »

Amerikansk plan: Hundretusener kan bli evakuert fra MidtøstenUSA legger planer for en mulig masseevakuering fra Midtøsten. Hundretusener kan bli evakuert dersom Gaza-krigen eskalerer. Les mer ⮕

Israel nøler med bakkeinvasjonenAmerikanernes frykt for å måtte involvere seg i Midtøsten holder Israel tilbake, ifølge Tormod Heier. Les mer ⮕

7000 i fare for å dø på Gazas sykehusI dette nyhetsstudioet får du siste nytt om krigen mellom Hamas og Israel. Les mer ⮕

Israel sier de har angrepet Hamas-tunnelerI dette nyhetsstudioet får du siste nytt om krigen mellom Hamas og Israel. Les mer ⮕

Gazas helsemyndigheter: 50 drept på én timeI dette nyhetsstudioet får du siste nytt om krigen mellom Hamas og Israel. Les mer ⮕

Siste nytt i krigen mellom Israel og HamasLes deg opp på partene i konflikten og bakgrunnen for den her. Les mer ⮕