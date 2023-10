Hamas med gisselvideo - klar melding til Netanyahu

Al Qassam-brigaden, Hamas sin militære fløy, la mandag ut en video av det de hevder er tre av gislene holdt på Gaza.

TV 2 har ikke klart å verifisere kvinnenes identitet, og det er ikke kjent om uttalelsene til kvinnene er frivillig eller under tvang. – Hjelp oss. Frigjør oss nå, frigjør innbyggerne, frigjør gislene, legger hun til.

BARN RAMMES: En palestinsk gutt sørger over sine slektninger som ble drept i et israelsk angrep mot byen Rafah på Gazastripen 23. oktober.Etter krigsutbruddet har Gazastripen vært utsatt for massive israelske bombeangrep.– Det er ingen annen måte å håndtere Hamas på enn måten Vesten håndterte IS og al-Qaida, skriver Israels ambassade i en epost til NTB. headtopics.com

Etter Hamas' angrep mot Israel 7. oktober, der israelske myndigheter har oppgitt at 1400 ble drept og over 200 bortført, har Israel utført massive luftangrep mot Gazastripen. Helsemyndighetene der sier over 8000 er drept.Politiets sikkerhetstjeneste (PST) mener terrortrusselbildet i Norge kan ha blitt påvirket av situasjonen i Midtøsten. Det bekrefter PSTs pressekontakt Eirik Veum til TV 2.

– Lederforumet uttrykker vår dype medfølelse med alle som lider i denne krigen. Vi vil appellere til medmenneskelighet i møte med denne menneskeskapte katastrofen, skriver de i en uttalelse. Moren hennes, Ricarda Louk, sier til nyhetsbyrået DPA at datterens kropp ennå ikke er funnet, men at en splint fra hodeskallen hennes ble funnet og sendt til en DNA-test.Mandag sier moren derimot at hun antar at datteren har vært død siden 7. oktober, samme dag som hun ble bortført, skriver Der Spiegel.Forrige mandag møtte TV 2 Tomasina Weintraub Louk på en demonstrasjon for å få løslatt gislene, som fortalte at hun var kusinen til Shani. headtopics.com

