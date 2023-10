Hamas: Kjemper mot israelske bakkestyrker på Gazastripen

Hamas' væpnede fløy hevder de kjemper mot israelske bakkestyrker på to områder inne på Gazastripen fredag kveld.

Norge var et av få vestlige land som stemte for resolusjonen. Danmark, Sverige, Finland og USA var blant landene som avsto fra å stemme. I teksten tas det til orde for «en umiddelbar, varig og vedvarende humanitær våpenhvile som fører til opphør av fiendtlighetene».

– Forhandlingene om resolusjonsteksten har vært preget av ulike syn blant FNs medlemsland. Det er ikke overraskende i en så polariserende konflikt.BRUSSEL/OSLO (TV 2) Utenriksminister Espen Barth Eide er fredag i Brussel hvor han har møtt EUs kommissær for krisehåndtering, Janez Lenarčič, for å diskutere humanitær hjelp til Gaza. headtopics.com

– Det er helt forferdelige lidelser som palestinerne inne i Gaza går igjennom. Det opprører meg og det opprører mange. – Det vi nå ser er en konstant strøm av nyheter hvor store deler av Gaza blir ødelagt. Vi ser liten evne og vilje til å skille mellom stridende og sivile, og vi ser at det nesten er en full blokade av området. Dette er veldig problematisk i forhold til humanitærretten.

Til MSNBC sier rådgiveren at Hamas vil betale for sine krigsforbrytelser og at gjengjeldseen starter nå.Jordans utenriksminister, Ayman Safadi, omtaler krigen som meningsløs på X fredag kveld.– Det hele går rolig for seg, sier operasjonsleder Per-Ivar Iversen i Oslo politidistrikt til NTB. headtopics.com

– Vi er dypt bekymret for evnen våre folk har til å fortsette redningsarbeidet, særlig fordi forstyrrelsene også påvirker nødnummeret 101, fortsetter Røde Halvmåne.De sier de også er bekymret for hjelpearbeiderne de har på Gazastripen, og ber verdenssamfunnet om å legge press på israel for å sikre beskyttelse av sivile liv.

Les mer:

TV 2 Nyhetene »

Krigen mellom Israel og Hamas: Intense luftangrep mot GazastripenDet pågår kraftige luftangrep mot det nordlige Gaza. Samtidig skal det være store forstyrrelser i kommunikasjonsnettet i området. Les mer ⮕

Hamas hevder de er i kamp med israelske bakkestyrker inne på GazastripenSiste nytt fra Dagbladet: Hamas' væpnede fløy sier de fredag kveld kjemper mot israelske bakkestyrker på to områder inne på Gazastripen. - Vi konfronterer en israelsk bakkeinv... Les mer ⮕

Israel sier de har brukt stridsvogner i raid på GazastripenIfølge Israel ble Hamas-medlemmer drept. Les mer ⮕

Israel sendte stridsvogner inn på Gazastripen, opplyser hærenIsraels hær sier den har sendt stridsvogner inn på Gazastripen i «målrettet raid» natt til torsdag, melder AFP. Les mer ⮕

Ekspert om Israels Gaza-raid: Kan ha testet HamasNatt til torsdag gjennomførte Israel sitt hittil største raid på Gazastripen, ifølge den israelske hæren. Les mer ⮕

UD: Flere nordmenn har kommet seg ut fra VestbreddenI dette nyhetsstudioet får du siste nytt om krigen mellom Hamas og Israel. Les mer ⮕