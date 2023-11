Hamas: Internett tilbake på Gaza

Natt til torsdag ble all nett- og telefondekning brutt. Bortfallet av tjenestene skyldtes at den internasjonale tilgangen til Gazastripen var blitt frakoblet, ifølge den palestinske teleoperatøren Paltel. (Dagbladet/NTB)

