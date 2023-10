Hamas: Harde kamper på Gazastripen

Den militære fløyen til Hamas melder søndag ettermiddag om harde kamper mot isreaelske styrker på Gazastripen.

BARN RAMMES: En palestinsk gutt sørger over sine slektninger som ble drept i et israelsk angrep mot byen Rafah på Gazastripen 23. oktober.Etter krigsutbruddet har Gazastripen vært utsatt for massive israelske bombeangrep.Fem palestinere har blitt drept på Vestbredden i løpet av søndag. Her blir det holdt begravelse for en av dem i flyktningleiren Askar i nærheten av Nablus.

Sammenstøtene skjedde på tre ulike steder, i Kfar Tammun nord på Vestbredden, i Beit Rima nær Ramallah og i flyktningleiren Askar i Nablus, skriver Tidligere søndag gjenåpnet israelerne den første av de tre vannledningene inn i området. Ifølge Aios skyldtes dette press fra amerikanske myndigheter.I løpet av tre uker med krig mellom Israel og Hamas har flere barn blitt drept i Midtøsten enn det som er vanlig på et år globalt, ifølge Redd Barna. headtopics.com

Forrige gang antallet drepte barn i konfliktsoner var høyere årlig enn i løpet av de tre siste ukene i Midtøsten, var i 2019 da 4019 barn ble drept, ifølge Redd Barna. Organisasjonen frykter at dødstallet på Gazastripen nå er høyere enn det som er meldt, da ytterligere 1000 barn skal være savnet og antas å være begravd i ruiner etter luftangrep.

Netanyahu kom med anklagene i en X/Twitter-melding etter en pressekonferanse natt til søndag. Senere slettet han meldingen og beklaget.

