Halvparten av israelere vil vente med bakkeinvasjon

En fersk undersøkelse publisert fredag morgen viser en klar nedgang i antallet av israelere som ønsker at Det israelske forsvaret (IDF) skal gjennomføre en bakkeinvasjon på Gazastripen på nåværende tidspunkt.

Det skriver IDF i et innlegg på Telegram, og hevder de har tatt ut dusinvis av mål tilknyttet Hamas-organisasjonen. Flere av EUs toppledere møtes fredag i Brussel for å diskutere den pågående konflikten i Midtøsten mellom Hamas og Israel.

Selv om EU-lederne kommer til enighet om en humanitære pause og er samstemte i sin fordømmelse av terrorangrepet til Hamas, så er det fremdeles flere delte meninger på hvilket felles signal unionen skal sende til omverdenen når det kommer til krisen på Gazastripen. headtopics.com

EU uttrykker dyp bekymring for den stadig forverrede humanitære situasjonen i Gaza og ber om rask, trygg og uhindret adgang for humanitær hjelp. De siste timene har Spania blokkert en enighet om å sikre nødhjelp, fordi landet ønsket å bruke et sterkere virkemiddel, som å be om våpenhvile.

I tillegg mener EU-landene at Israel har rett til å forsvare seg. Uenigheten står om hvordan tusenvis av palestinere inne i Gaza, skal sikres nødhjelp. . Han ville ikke kommentere mulighetene for en Qatar-meklet løslatelse av gisler, men sa at «enhver kanal er en mulighet så lenge målene oppfylles». (NTB)USAs president Joe Biden at han hadde «ingen tiltro til tallet som palestinerne oppgir» for antall drepte av israelske angrep mot Gazastripen. headtopics.com

Gilbert har, med tillatelse fra Al-Rish, videreformidlet talemeldingen til TV 2. Legen har i flere omganger, blant annet under krigen i 2014, jobbet på israelskblokkerte Gazastripen.sier Gazas helseepartement at de vil publiserer identiteten på alle drepte slik at «hele verden får vite sannheten om den folkemorderiske krigen som okkupasjonen utfører» mot det palestinske folk.

Les mer:

TV 2 Nyhetene »

IDF: Flere angrep på Gaza med jagerfly og dronerI dette nyhetsstudioet får du siste nytt om krigen mellom Hamas og Israel. Les mer ⮕

EU-landene enige om å kreve «humanitære pauser» på GazastripenI dette nyhetsstudioet får du siste nytt om krigen mellom Hamas og Israel. Les mer ⮕

EU enig om å kreve «humanitære pauser» på GazastripenI dette nyhetsstudioet får du siste nytt om krigen mellom Hamas og Israel. Les mer ⮕

Biden sådde onsdag tvil om drapstallene på Gaza – nå vil Hamas publisere ID på alle drepteI dette nyhetsstudioet får du siste nytt om krigen mellom Hamas og Israel. Les mer ⮕

Irans utenriksminister hevder at Hamas er klare for å løslate gislerI dette nyhetsstudioet får du siste nytt om krigen mellom Hamas og Israel. Les mer ⮕

Reuters: Hamas hevder 50 gisler er drept i israelske luftangrep i GazaI dette nyhetsstudioet får du siste nytt om krigen mellom Hamas og Israel. Les mer ⮕