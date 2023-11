Halloween-kaos: Politiet ber foreldre ta grep

Tradisjonen med det engelske begrepet «trick or treat» går ut på å utføre knep dersom man ikke klarer «å skremme godteri» fra naboer og andre som er hjemme, i det man går fra hus til hus. – Minst en rute skal ha bli knust. Politiet dro til stedet for å undersøke. Politibilen ble da utsatt for skadeverk. Knust vindu, skriver Øst politidistrikt på X/Twitter.– Vitner på stedet oppgir at det har vært mye løping av unge/barn ned i 13-årsalderen i området. Foreldre bes om å dra ut å hente hjem barn som henger på senteret.

Politiet har også fått meldinger om at barn kaster stein og andre objekter mot hus i området Heggeveien i Lillestrøm. – Vi fikk melding rundt klokken 19.30 av en vekter, som fortalte at en 14 år gammel gutt hadde blitt slått i hodet av en annen 16 år gammel gutt, sier operasjonsleder Steinar Hausvik i Vest politidistrikt til TV 2.

HELDIG: Dersom man er heldig, så kan barna samle inn mye godteri under Halloween-feiringen. Foto: Erik Johansen / NTB. Operasjonslederen håper alle barna koser seg masse med feiringen, men kommer med en generell oppfordring til alle unge som har kledd seg ut.

– Dette hadde skjedd ute. Fornærmede var ved bevissthet og er kjørt til sykehus. Politiet har startet etterforskning, skriver politiet. SKUMMELT: Flere pynter på en skummel måte når det nærmer seg den årlige feiringen. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB.Nødetatene rykket tirsdag kveld ut til Hovjordet i Krokstadelva i Drammen etter meldinger om at en mann truet flere personer, blant dem barn, med kniv.

