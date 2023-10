Hakim Ziyech bruker Instagram til å fortelle hvem som er sjef

Ryktene om at den marokkanske landslagsspilleren Hakim Ziyech forlater Stamford Brigde blir ikke mindre etter dagens oppdatering på Instagram. I en lang forklaring som topper seg med «nådde et punkt der det føles riktig» bekrefter han langt på vei det er slutt.Etter to år i den engelske hovedstaden ser Hakim Ziyech ut til å flytte i sommer. Han har i hovedsak blitt koblet til de nykronede Serie A-mestrene AC Milan.

«Jeg har nådd et punkt i livet mitt hvor jeg føler det er riktig for meg å ta full kontroll over fremtiden for min profesjonelle karriere. Jeg vil at forhandlinger og beslutninger angående karrieren min skal tas av meg. Så fremover, jeg og min teamet vil, sammen med våre juridiske rådgivere, håndtere all virksomhet»

