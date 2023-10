Hadia Tajik stiller gode spørsmål – noen år for sent

«Hvorfor har jeg ikke vært mer opptatt av dette?», skriver Hadia Tajik, en gang Arbeiderpartiets kronprinsesse og nestleder, fortsatt stortingsrepresentant, tidlig i sin ferske bok «Drømmer for min datter – en bok om penger og planeten».

Mange andre steder vil slite tungt med konsekvensene av klimaendringene. Av vår atferd – som Tajik har vært i posisjon til å påvirke på helt annet vis enn de fleste andre av oss. I mottakelsen av boka har mange vært opptatt av at Tajik snakker åpent om avvikling av oljenæringen. Enkelte har sågar fått det til å se ut som om hun nå er i ferd med å bli klimaaktivist.

Jo Moen Bredeveien: Senterpartiet får kjefta. Men det er arven etter Erna Solberg vi må betale dyrt for i dagsom er «økonomisk bærekraftig og fornuftig for Norge» og egentlig «ikke så knyttet til klimapolitikken som sådan», sier Tajik selv til DN i et lanseringsintervju. headtopics.com

«Drømmer for min datter» er likevel en bok som rommer et kritisk blikk på norsk klimapolitikk, og derfor Tajiks eget parti – og hennes eget virke fram til nå. Et av de konkrete grepene Tajik foreslår for å endre på denne triste virkeligheten, er å flytte klimaansvaret over til Finansdepartementet. Det er en spennende tanke. Da kan vi få en mer helhetlig tankegang rundt klima og samfunnsutviklingen.Hun har skrevet en sympatisk og velskrevet bok.

