Häcken Totalslakt i Sverige

Molde - Häcken 5-1MOLDE (Dagbladet): 5-1 vant Molde over den regjerende svenske seriemesteren Häcken i Molde torsdag kveld.. En viktig seier for Molde som tok sine første poeng i Europa League, mens Häcken står igjen med null poeng og 1-10 i målforskjell på de tre første kampene.. - Totalt sammenbruddI Sverige får Høgmo og laget knallhard medfart.. - Hva skjedde? spurte Göteborgs-Posten som følger Häcken tett..

Det blir litt for farlig hver gang Molde kommer inn på siste tredel, det kan vi ikke tillate på dette nivået her, sa Høgmo til Viaplay.. - Ser voldsomt utI Molde-leiren var stemningen i taket som følge av storseieren. Men til Dagbladet påpeker målscorer Fredrik Gulbrandsen at effektiviteten også var meget god.. - De er et veldig godt og ballspillende lag. Men vi hadde en veldig god dag i dag, og de kanskje ikke sin beste.

