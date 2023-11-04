Haaland ve Guardiola arasındaki tartışma tepki çekiyor

BILDENE SOM VAKKER REAKSJONER: Erling Braut Haaland ve menajer Pep Guardiola, geçen pazar günü Manchester United'a karşı kazandıkları derbi maçının ardından Old Trafford çimlerinden ayrılırken canlı bir tartışmaya girdi. Bournemouth ile cumartesi günü yapılacak olan maçın son basın toplantısında, Guardiola'ya Keane eleştirisiyle ilgili soru soruldu. - Roy Keane'in söylediklerinin çoğunu saygı duyuyorum. Bazen maçtan hemen sonra girerim, bazen insanlarla konuşurum
. Bir oyuncu bulabilirim ve maç hakkında konuşuruz. Kameraların orada olduğunu biliyorum, içeride söyleyebilirdim, dedi City menajeri. 'Bu sadece gösteriyle ilgili, sadece gösteri için. Sohbeti soyunma odasında yapardım. Ne oluyor?', diye sordu Sky Sports uzmanı Roy Keane. - Saha etrafında dolaşıp beş dakika boyunca bunun hakkında konuşmanıza gerek yok. Sadece oyuncu tüneline inin ve zaferin tadını çıkarın, dedi Manchester United'ın konuşkan eski kaptanı. - Bunun önüne geçebilirim. Belki Roy haklı, ama oluyor. Yaşım gereği seyirci için yapmam gerekmiyor. Bazen doğrudan içeri girerim, bazen hakeme teşekkür ederim. Anlık hissettiğim şey bu. Maçtan sonra izleyenler için bir drama yaratmak için oyunculara doğru gitmem gerektiğini düşünmüyorum. Zaten yeterince yaşlıyım. - Bir zaferden sonra ne olduğu hakkında konuşuluyor. Ben kariyerim boyunca bunu yaptım, Bayern Münih ve Barcelona'da da yaptım
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