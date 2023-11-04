Haaland ve Guardiola arasında tartışma

Braut Haaland ve menajer Pep Guardiola, geçen pazar günü Manchester United'a karşı kazandıkları derbi maçının ardından Old Trafford çimlerinden ayrılırken canlı bir tartışma yaşadılar. Guardiola, Haaland'ın 'gösteri' ve 'tiyatro' iddialarını reddediyor: 'Özel hissetmemizle ilgili değil.' Bournemouth ile cumartesi günü yapılacak son basın toplantısında, Guardiola'ya Keane eleştirisi hakkında soru soruldu. 'Roy Keane'in söylediklerinin çoğunu saygıyla karşılıyorum

. Bazen maçtan hemen sonra girerim, bazen insanlarla konuşurum. Bir oyuncu bulabilirim ve maç hakkında konuşuruz. Kameraların orada olduğunu biliyorum, bunu içeride (soyunma odasında) söyleyebilirdim,' diyor City menajeri. 'Bu sadece gösteri için, bu sadece gösteri için. Soyunma odasında bunu söyleyebilirdim. Ne oluyor?' diye sordu Sky Sports uzmanı Roy Keane. 'Sahada dolaşıp beş dakika boyunca bunun hakkında konuşmanıza gerek yok. Sadece oyuncu tüneline inin ve zaferin tadını çıkarın,' diye net bir mesaj verdi eski Manchester United kaptanı. Haaland ve Guardiola'nın kameralar önünde konuştuğu ilk kez değil. 'Bunu önleyebilirim. Belki Roy haklı, ama oluyor. Yaşım gereği seyirci için yapmam gerekmiyor. Bazen doğrudan (soyunma odasına) girerim, bazen hakeme teşekkür ederim. Anlık olarak ne hissettiğimle ilgili. Maçtan sonra izleyenler için bir drama yaratmak için oyunculara doğru gitmem gerektiğini düşünmüyorum.

:

DAGBLADET: Erling Braut Haaland Motgangen:Tidligere lagkompis åpner opp om hvordan han så Erling Braut Haaland da Haaland møtte på den største - og kanskje eneste - motgangen han har hatt i karrieren.

Kilde: dagbladet | Les mer »

AFTENPOSTEN: Haaland ve Guardiola arasındaki tartışma tepki çekiyorErling Braut Haaland ve menajer Pep Guardiola, Manchester United'a karşı kazandıkları derbi maçının ardından canlı bir tartışmaya girdi.

Kilde: Aftenposten | Les mer »

NETTAVİSEN: Tidligere landslagslege avviser kunstgress-frykt: – Viser det motsattePep Guardiola rettet bekymringer mot underlaget før Erling Braut Haaland og resten av City-laget skulle møte Young Boys på deres kunstgressbane i Champions League.

Kilde: Nettavisen | Les mer »

AFTENPOSTEN: Guardiola avfeier «show» og «skuespill» med Haaland: – Handler ikke om at vi skal føle oss spesielleMANCHESTER (VG) Roy Keane var lite imponert og kritiserte bildene av Erling Braut Haaland (23) og Pep Guardiola (52) på vei inn i garderoben etter seieren mot Manchester United. Det forstår City-manageren lite av.

Kilde: Aftenposten | Les mer »

DAGBLADET: Rørende Haaland-beskjedErling Braut Haaland fikk stor oppmerksomhet på Gullballen-seremonien, og tok seg også tid til dette. Video: TV Spor ten

Kilde: dagbladet | Les mer »

TV2SPORT: Molde-trener Erling Moe avslører oppgjør på kammerset etter tapet mot TromsøSamling i bånn i Molde.

Kilde: tv2sport | Les mer »