Haaland var et solid stykke unna å true Messi for Ballon d'Or-prisen

Erling Haaland hadde en historisk debutsesong hos City, historisk på så mange nivåer. Det holdt likevel ikke til å nekte Lionel Messi fra sin 8. Ballon d’Or-pris.Tallene fra avstemningen viser også hvilken posisjon Haaland har i forhold til en viss franskmann. Flere medier og den alltid tilstedeværende overgangsjournalist Romano har fått tak i tallene for stemmeavgivningen bak de skinnende Ballon d’Or-kulissene. Her viser det tydelig at vår mann var et solid stykke unna å true Messi.

Det som er verdt å få med seg, er at franskmannen Haaland skal konkurrere med det neste tiåret, holdt seg på god avstand til 2. plassen. Dette lover godt

:

TV 2 NYHETENE: Så langt unna var Haaland GullballenSå mange poeng var Erling Braut Haaland bak Lionel Messi.

Kilde: TV 2 Nyhetene | Les mer »

DAGBLADET: Erling Braut Haaland Motgangen:Tidligere lagkompis åpner opp om hvordan han så Erling Braut Haaland da Haaland møtte på den største - og kanskje eneste - motgangen han har hatt i karrieren.

Kilde: dagbladet | Les mer »

TV2SPORT: Erling Braut Haaland endte som nummer to i kåringenErling Braut Haaland endte som nummer to i kåringen foran Kylian Mbappé på tredjeplass og Kevin De Bruyne på fjerde.

Kilde: tv2sport | Les mer »

VGNETT: Haaland ve Guardiola arasında tartışmaErling Braut Haaland ve Pep Guardiola arasında Old Trafford'da tartışma yaşandı.

Kilde: vgnett | Les mer »

DAGBLADET: Manchester City-Bournemouth: Jakter utrolig rekordLørdag kan Erling Braut Haaland og Manchester City nå enda en ny milepæl.

Kilde: dagbladet | Les mer »

NETTAVİSEN: LIVE 16:00: Følg Manchester City mot Bournemouth herErling Braut Haaland starter på topp for de lyseblå fra Manchester.

Kilde: Nettavisen | Les mer »